Obsolescence programmée – Une seconde vie pour les smartphones usagés L’association Noops, le CSP et d’autres partenaires collectent les vieux téléphones pour les reconditionner et les remettre sur le marché. Antoine Grosjean

L’association contre l’obsolescence programmée Noops et le CSP lancent un partenariat pour la collecte et le recyclage des smartphones. De gauche à droite: Marc Bieler, responsable des ventes au CSP et Thomas Putallaz, président de Noops.ch. LUCIEN FORTUNATI

On a tous un vieux téléphone portable inutilisé qui traîne quelque part. Souvent, il est en parfait état de marche, mais on l’a délaissé pour un modèle plus récent. Ou alors, il nécessite des réparations qu’on a renoncé à faire, parce qu’il est parfois plus simple – voire même moins coûteux – de changer d’appareil grâce aux offres de fidélisation des opérateurs.

Mais ces téléphones usagés méritent mieux que de croupir au fond d’un tiroir. Depuis ce lundi, il est possible de leur offrir une seconde vie en les déposant dans les boutiques du Centre social protestant (CSP) et de Caritas. Ces œuvres d’entraide sont devenues partenaires de l’association Noops, qui milite contre l’obsolescence programmée, et de l’entreprise sociale «Réalise». Cette dernière se charge de reconditionner les appareils en état de marche, qui sont mis sur le marché de l’occasion et peuvent servir encore quelque temps. «Un téléphone reconditionné, c’est un appareil neuf qui ne se fabriquera pas, et c’est bon pour l’environnement», souligne Noops, qui précise que cela réduit de plus de 75% les émissions de CO₂ par rapport à un téléphone neuf. Sans compter l’économie de matières premières.