Problèmes de dos – Une scoliose dépistée tôt est mieux traitée

Cette déviation de la colonne vertébrale, qui apparaît souvent au début de la puberté, concerne entre 4 et 5% de la population. Un dépistage systématique chez les enfants, en particulier ceux à risque, permet un diagnostic précoce et la mise en place d’un traitement si nécessaire.

C’est par hasard que les parents de Nina ont découvert que leur fille, alors âgée de 12 ans, était atteinte d’une scoliose. «Suite à un tassement de vertèbres après une chute sur la tête en jouant, notre fille a subi de nombreux examens radiologiques et IRM, raconte Charlotte. C’est en traitant cette fracture de compression que la physiothérapeute a découvert, de manière fortuite, une scoliose préexistante.»

Après de nouveaux examens, le verdict tombe: Nina est atteinte d’une scoliose dite idiopathique, c’est-à-dire sans cause connue. «C’est le type le plus fréquent de scoliose, à distinguer des formes plus rares de scolioses neuromusculaires, congénitales ou liées à un syndrome connu comme une maladie génétique», explique le Dr Romain Dayer, médecin adjoint agrégé, responsable de l’Unité orthopédie et traumatologie pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève. Cette déformation se développe sournoisement, sans entraîner de gêne particulière chez l’enfant, et peut donc facilement passer inaperçue.