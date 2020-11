Décryptage – Une scène d’atelier à Saint-Gervais Depuis 62 ans, la fresque murale «L’Atelier» prône à l’angle de la rue Vallin et de la place Simon-Goulart. Une référence au passé du quartier de Saint-Gervais. Benjamin Chaix

«L’Atelier», la fresque murale de Paul Bianchi a été réalisée en 1958. Laurent Guiraud

Cela fait soixante-deux ans que les Genevois peuvent contempler «L’Atelier». Cette sculpture de Paul Bianchi, à l’angle de la rue Vallin et de la place Simon-Goulart, est là depuis 1958. L’œuvre fait référence au passé du quartier de Saint-Gervais, quand les métiers de l’horlogerie étaient représentés dans ce qu’on appelait alors le faubourg. Un maître et son apprenti, entourés de leurs instruments, apparaissent dans cette composition au style résolument moderne pour l’époque. Bianchi a 37 ans quand il remporte le concours organisé par la Ville de Genève pour orner une façade récemment construite en face du temple de Saint-Gervais.

Il reçoit 2000 fr. et les deux artistes classés deuxièmes ex aequo, Gabriel Stanulis et Dolorès Moser-Blasco, 1000 fr. chacun. Né à Coire, Bianchi y a donné ses premiers coups de ciseau dans l’atelier de son père, avant de fréquenter l’École des beaux-arts de Genève. On lui doit notamment la sculpture fixée en 1973 au-dessus de l’entrée du Muséum d’histoire naturelle et le guépard assis placé non loin de là. Le thème choisi par Paul Bianchi pour la rue Vallin évoque le passé horloger du quartier de Saint-Gervais et le souvenir d’un apprenti genevois célèbre: Jean-Jacques Rousseau.

Le futur philosophe commence un apprentissage de graveur en 1725 à quelques rues de là, à l’emplacement du 13, rue des Étuves, chez Abel Ducommun, artisan de la Fabrique, comme on appelle alors à Genève l’ensemble des métiers liés à la fabrication des montres et des bijoux. Entre le maître de 20ans et l’apprenti de 13, les rapports sont tendus. On verra donc de préférence dans le bas-relief de Bianchi l’effigie du père de Jean-Jacques, l’horloger Isaac Rousseau, recevant la visite de son fils dans son atelier de Coutance, à l’époque où l’artisan dit à son enfant la fameuse phrase «Jean-Jacques, aime ton pays».

1. La signature

Laurent Guiraud

La signature de Paul Bianchi figure en bas à droite de la composition avec la mention de l’année de sa réalisation: 1958. Cette partie du quartier venait d’être reconstruite dans un style inspiré par l’ancien faubourg.

2. La lumière

Laurent Guiraud

Au-dessus de la tête de l’enfant assis devant l’établi se trouve une lampe sur son pied avec son abat-jour. Sa hauteur est réglable. On comprend qu’un tel objet soit nécessaire pour le travail très précis du créateur de montres à toute heure du jour et en toute saison.

3. Les outils

Laurent Guiraud

La tête de l’adulte est surmontée du compas et du creuset dans lequel l’or utilisé pour la fabrication des boîtes de montre est fondu. La disproportion entre la taille des objets et celle des personnages est destinée à prouver l’importance des premiers.

4. La matière

Laurent Guiraud

Le maître d’apprentissage tient dans sa main gauche une forme ronde qui doit être la masse d’or nécessaire à la fabrication d’une boîte de montre. Aux siècles passés, les montres se portent dans la poche ou en bijou pour les femmes et s’ouvrent comme une boîte.