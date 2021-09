La Bâtie – Festival de Genève – Une salière rend un hommage iconoclaste à Shakespeare Mondialement reconnue, la compagnie anglaise Forced Entertainment donne au Grütli les œuvres complètes du grand dramaturge en maniant des ustensiles sur une table. Interview. Katia Berger

Au 2 e étage du Grütli , Terry O’Connor et Richard Lowdon posent devant la bibliothèque de bric-à-brac où ils iront piocher qui Cymbeline, qui Macbeth. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Trois garçons, trois filles. Tous six serviteurs de la compagnie qu’ils ont cofondée en 1984 à Sheffield, au cœur de l’Angleterre. Depuis six ans, ils parcourent le globe avec «Complete Works: Table Top Shakespeare», leur manière bien à eux, démocratique en diable, de propager l’art narratif de William. Le mot d’ordre? Ramasser l’intégralité des 36 tragédies et comédies, les glorieuses comme les obscures, à leur plus stricte intrigue, à leur trame la plus nue. Les condenser en récits compréhensibles par n’importe qui, d’une durée d’une heure maximum, livrés à raison de deux par séance, en manipulant des objets du quotidien tels que poivriers, bouteilles de vinaigre ou bâtons de colle. Chacun des comédiens prend librement en charge les six titres qui lui reviennent, mais tous partagent la même volonté de déboulonner le dramaturge du piédestal d’où lui-même aurait nul doute sauté spontanément. À la veille de la première, nous avons approché deux membres du collectif sacrilège, Terry O’Connor et Richard Lowdon.