Musique contemporaine – Une saison tout feu, tout flamme pour l’ensemble Contrechamps La formation a dévoilé son affiche de 2022-23. Une source intrigante de chaleur et de lumière. Rocco Zacheo

L’ensemble Contrechamps au grand complet. REGIS GOLAY

L’ensemble Contrechamps, dont on mesure durant la saison l’étendue de ses explorations dans le territoire des musiques contemporaines, a décidément le sens du détail, de la trouvaille qui fait mouche. À l’heure du lever de rideau sur l’affiche de la saison prochaine, presse et invités sont plongés dans la pénombre de la salle principale des 6 Toits. Au cœur de ce nouveau laboratoire des arts vivants, une petite table basse accueille des rangées de bougies, symbole et allégorie même du thème qui traverse l’exercice 2022-23. «Vers la flamme!» nous dit l’ensemble Genevois. En feuilletant le catalogue, on se dit qu’on peut s’approcher de cette source lumineuse, au sens propre comme au figuré, sans jamais se brûler pour autant.

Reconversion urbaine Les 6 Toits, nouvelle citadelle des musiques Ainsi, parmi les onze concerts d’abonnement égrainés mardi par le directeur artistique Serge Vuille, on croise la proposition de Maya Rochat – artiste associée –, dont la performance visuelle promet de mettre le feu aux dorures du Victoria Hall. Ce concert piloté aussi par le groupe Massicot et par la compositrice Ariadna Alsina Tarrés est une promesse à cueillir. Tout comme celle qui se déploiera à la cathédrale Saint-Pierre, entièrement illuminée par les bougies de Kalalumen, au moment où les pièces de Chiyoko Szlavnics, de Kevin Juillerat et de deux étudiants de la Haute École de musique résonneront sous les hautes voûtes. Des flammes encore: il faudra observer celles de Matthieu Baumann qui s’attaqueront, elles aussi, au Victoria Hall, à ses murs intérieurs et à sa façade.

Holliger et Gaudibert

Ailleurs, on retient les deux grandes figures de la création romande et helvétique appelées à marquer de leur empreinte la saison. Heinz Holliger, tout d’abord, qui ouvre en septembre prochain en collaboration avec le festival La Bâtie. À la fois à la direction et sur son instrument, le hautbois, il plongera dans un riche programme, avec une pièce personnelle et d’autres, de Bruno Maderna, Gustav Friedrichson et Robert Schumann. Il y aura ensuite Eric Gaudibert, pédagogue et compositeur incontournable, qui fera l’objet d’un hommage sous la direction prestigieuse de maestro Emilio Pomarico. Et en matière d’hommages, on ne saurait manquer celui fait à Iannis Xenakis, à travers la carte blanche octroyée aux musiciens titulaires de Contrechamps.

Ce parcours «Vers la flamme!» sera aussi marqué par trois veillées qui croisent littérature et musique, rendez-vous conçus avec le concours de la Maison Rousseau; par des concerts hors abonnement qui font saliver; par des ateliers de recherches qui permettront aux musiciens de cohabiter avec des artistes aux horizons disparates. Et, enfin, par un riche volet de la médiation, comportant huit rendez-vous stimulants élaborés par la hautboïste de l’ensemble, Béatrice Laplante.

