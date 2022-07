Théâtre Alchimic – Une saison au service de «ceux qui donnent» À son affiche pour 2022-2023, Pierre-Alexandre Jauffret annonce neuf spectacles généreux, tendance humour grinçant. Katia Berger

Fin mars 2023, Agnès Bove redeviendra la Castafiore dans le hit «Colorature», de Stephen Temperley, créé par Agnès Boury il y a dix ans. DR

«Il y a les artistes qui jouent pour donner et ceux qui jouent pour recevoir, a énoncé en substance Pierre-Alexandre Jauffret lors de sa présentation de saison le mois passé. Je mets un point d’honneur à programmer en priorité les premiers, parce qu’ils génèrent une énergie unique, propre au théâtre.»

Rouge, un petit chaperon à l’humour très noir Théâtre l’Alchimic «Moi, mourir? C’est absurde!» éructe l’Opus Luna Compagnie Ce principe en tête, le directeur de l’Alchimic a déroulé une carte de neuf spectacles, signés par des habitués ou des nouveaux venus, dont le point commun réside dans cette générosité frisant l’exubérance. Cerise sur le gâteau, le passionné espère la venue, juste avant l’été prochain, d’une troupe ukrainienne qui témoignerait de son engagement.

Fidèle Baha et Hyacinthe Zougbo au point de départ de l’exil que retrace «Cacao». DR

Quelques noms apparaissent à plusieurs reprises sur l’affiche. Celui de l’auteur israélien Hanokh Levin, spécialement prisé au bout du lac, dont l’humour irrévérencieux s’illustrera une première fois en janvier dans «Jaacobi et Leidental», farce décapante qui exploite les ressorts du triangle amoureux selon un camaïeu de stratégies pour atteindre le bonheur (donner et/ou recevoir, précisément). À la mise en scène de cette création avec piano, le jeune Dylan Ferreux, propulsé il y a peu sur la scène même des Acacias, qu’on retrouvera en juin 2023 dans la reprise du roboratif «Tout le monde veut vivre» – Hanock Levin bis – que les mesures sanitaires avait entravé l’an dernier.

Une image de «Frankenstein». DR

Dans la distribution de cette fable grinçante, on reconnaîtra notamment Fidèle Baha, cet acteur ivoirien qui fait un tabac à Genève, préalablement invité en octobre avec sa consœur Hyacinthe Zougbo à narrer leur migration commune au gré d’un clownesque «Cacao» sous la direction d’Alexis Bertin. Les «Migraaaants» (de Matei Visniec) leur feront écho en avril, rassemblés au sein d’un ensemble de 14 porte-parole emmenés par Thierry Piguet.

Le retour de Dylan Ferreux dans «Tout le monde veut vivre» est attendu en toute fin de saison. YANN SLAMA

Autre abonnée à l’Alchimic, la truculente bande à Frédéric Polier renouera en mars avec l’auteur brésilien Camilo Pellegrini, dont elle montera «La Marâtre» trois ans après s’être frayée le long de ses «Chemins de sang». Cette fois, plutôt que «Le Petit Chaperon rouge», Camille Giacobino, Camille Figuereo et leurs amis dépiauteront «Cendrillon» pour en livrer une version déjantée pour adultes. Quant à la fidèle Marjolaine Minot, elle foulera le plateau de l’Alchimic pour la cinquième fois ce mois de novembre, à l’occasion de «Je suis plusieurs», une «exploration de notre monde intérieur» grouillant.

Une image de «Migraaaants». DR

Parmi tous ces visages familiers, on se réjouit de découvrir ceux, moins connus, des Genevois Guillaume Pi et Michael Borcard, qui ouvriront les feux en septembre avec un «Frankenstein» mettant en dialogue créateur et créature autant que théâtre et musique. Et enfin, d’assister à la création par Rebecca Bonvin, Sandy Tripet

et Alexandra Vuillet d’une dictatoriale «Modestina» réduite à l’état de bouts de papier.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.