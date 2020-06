Environnement – Une rupture de canalisation trouble l’eau du Nant d’Avril De l’eau potable s’est accidentellement déversée dans le ruisseau. Selon les services de l’État, l’impact est essentiellement visuel. Antoine Grosjean

L’eau du Nant d’Avril troublée. Ce déversement accidentel d’eau potable n’aurait pas causé de toxicité particulière. FSPG

Le Nant d’Avril aurait-il une fois de plus été victime de pollution? Mardi soir, un pêcheur constate que son eau a pris une couleur toute laiteuse (voir photo). Il prend des photos, qu’il transmet à la Fédération des sociétés de pêche genevoises (FSPG). Le Service d’incendie et de secours (SIS) intervient sur place pour empêcher toute propagation. La FSPG suspecte immédiatement une pollution, ce qui arrive hélas régulièrement dans ce ruisseau proche de la zone industrielle Zimeysa et du CERN, et d’où toute vie animale a presque disparu. Ironie du sort, le jour même se tenait une réunion sur un projet de renaturation du cours d’eau.