Décryptage – Une rude bataille au pied de l’Acropole

Ce tableau est exposée au MAH dans le cadre de «Genève et la Grèce: une amitié au service de l’indépendance», visible jusqu’au 30 janvier 2022. PERLBERG

Ce tableau peint vers 1835 par le peintre allemand Perlberg (1806-1884) représente un épisode de la guerre d’indépendance grecque survenu quelques années plus tôt. On peut l’admirer jusqu’au 30 janvier 2022 au Musée d’art et d’histoire (MAH) dans le cadre de l’exposition «Genève et la Grèce: une amitié au service de l’indépendance».

Sur une toile de 50 cm de haut et de 60 cm de large, le peintre a rendu à l’huile la fureur d’un combat où le héros grec Georgios Karaïskakis distribue des coups de sable du haut d’un cheval blanc dressé sur ses pattes arrière. Mort au combat près d’Athènes en 1827, ce capitaine était connu pour son courage et son charisme. Au début de la guerre d’indépendance, il avait provoqué les Turcs en leur présentant son postérieur, ce qui lui avait valu d’être blessé par eux dans cette partie de son anatomie.