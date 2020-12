Swiss Skills – Une Romande remporte le titre de Best of Switzerland Sur un total de 84 participants francophones, la Suisse romande remporte sept médailles d’or, six d’argent et huit de bronze dans le cadre des SwissSkills.

La spécialiste en restauration Shania Colombo remporte le titre de Best of Switzerland. Matthias Jurt

La spécialiste en restauration thurgovienne d’origine vaudoise, Shania Colombo, remporte le titre de Best of Switzerland ainsi que le Debrunner Acifer Trophy. Les Romands s’adjugent cette année 21 médailles dans le cadre des SwissSkills.

Des Fribourgeois ont obtenu la médaille d’or dans les catégories calorifugueur-tôlier, soudeur et mécatroniciens d’automobiles. Un menuisier neuchâtelois et un carreleur valaisan ont également remporté une médaille d’or. Dans le canton de Vaud, on compte deux médailles d’or (carroserie-peinture et mediamatics).

Au total, près de 650 participants se sont mesurés pour 56 médailles d’or. Plusieurs champions seront proposés par les SwissSkills aux prochains WorldSkills à Shanghai. Initialement prévus au printemps 2021, ceux-ci sont reportés à l’automne 2022.

