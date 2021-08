Autofiction – Une romancière genevoise écrit le livre de sa mère Ann-Kathrin Graf s’intéresse à bon escient au déclin et à la disparition d’une imposante figure maternelle. Benjamin Chaix

Ann-Kathrin Graf, auteure de «La Mort du hibou». GUSTAVE DEGHILAGE

«La Mort du hibou» est son premier livre publié, mais pas le seul qu’elle a écrit. Très jeune déjà, Ann-Kathrin Graf aimait rédiger. Quand, à 28 ans, elle a eu l’occasion de lire ses propres textes en public, elle en a choisi un qu’elle avait écrit à l’âge de 13 ans. Aujourd’hui, au milieu de la cinquantaine, cette Genevoise active à la RTS a trois ou quatre ouvrages sur le métier. C’est pourtant ce court récit d’autofiction qu’elle a proposé avec succès aux Éditions Plaisir de lire. Elle insiste sur le fait que tout n’est pas tiré de sa propre expérience dans «La Mort du hibou». Certes, elle a perdu sa mère, mais c’était en 2004. «On me dit qu’écrire ce livre a dû me faire du bien, confie Ann-Kathrin Graf, en fait c’est plutôt le contraire, ça a remué des choses qui dormaient depuis plus de quinze ans.»