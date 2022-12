Exposition bande dessinée – Une romance sixties, entre sexe et espions Miles Hyman dévoile en l’Île des planches originales d’un roman graphique centré sur un scandale mêlant sensualité, politique et agents secrets. Entretien. Philippe Muri

«Une romance anglaise» remet en lumière l’affaire Profumo, le plus grand scandale que l’Angleterre ait connu dans les années 1960. ÉD. DUPUIS/AIRE LIBRE

Une jeune danseuse ambitieuse, un espion russe, un ministre britannique. Entre ce trio, un ostéopathe évoluant entre vie mondaine et parties fines sulfureuses. Ces personnages, qu’on dirait tirés d’un roman de John Le Carré ou d’un James Bond vintage, ont bel et bien défrayé la chronique à l’aube des swinging sixties. Le scénariste Jean-Luc Fromental et le dessinateur Miles Hyman leur redonnent vie dans «Une romance anglaise», un roman graphique de haut vol qui remet en lumière l’affaire Profumo, le plus grand scandale que la patrie de Sa Gracieuse Majesté ait connu dans les années 1960.