L’État a décidé d’envoyer à tous les détenteurs d’un véhicule du canton un bon de réduction de 50 francs à l’achat d’un abonnement annuel Unireso. Jusque-là, tout va bien. Mais l’œil affûté de Michèle a buté sur les conditions d’octroi.

«C’est uniquement applicable aux nouveaux abonnés, et ces derniers doivent être sans abonnement depuis 24 mois. Enfin, le bon est à utiliser d’ici au 31 décembre. Cela fait beaucoup de conditions! Je ne suis pas sûre qu’un bon aussi restrictif soit une bonne formule pour que le geste généreux, fût-il en faveur de l’environnement, soit crédible.»

Ce qui navre Michèle, c’est que cette ristourne ne récompense pas les personnes qui font déjà leur part pour la planète en prenant régulièrement le bus et en payant plein pot leur abonnement depuis des années. Pourquoi le choix de ne cibler que les nouveaux? Pourquoi ne pas avoir choisi une formule «récompense» pour les abonnés de longue date?

Au Département des infrastructures, on nous répond que «le but de ce petit geste est précisément d’encourager l’usage d’une mobilité durable en attirant de nouveaux utilisateurs, avec l’espoir d’apaiser le trafic excessif particulièrement en ville. Cela nous a semblé d’autant plus pertinent que les TPG n’ont pas encore retrouvé leur fréquentation d’avant le Covid, certaines habitudes nouvelles ayant sans doute été prises ces deux dernières années…» Selon le porte-parole, il n’y a pas d’«argent perdu» pour les abonnés de longue date, «puisque l’on amène de nouveaux abonnés qui, l’année suivante, paieront le tarif normal de leur abonnement».

