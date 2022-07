Bénévoles à Genève (2/5) – Une retraite à l’écoute des malades Michèle Métrailler accompagne depuis quinze ans des patients de l’hôpital. Caroline Zumbach

Michèle Metrailler est bénévole à l’unité de neurochirurgie des HUG. LAURENT GUIRAUD

«Je me rends dans l’unité de neurochirurgie deux jours par semaine depuis quinze ans et je ne m’en lasse pas», murmure-t-elle les yeux brillants. Elle, c’est Michèle Metrailler, une petite femme aux cheveux blonds courts de 72 ans qui se présente à l’entrée de l’hôpital. Elle est vêtue d’un pantalon à carreaux et d’un t-shirt rose pétant. «Je fais toujours en sorte de m’habiller avec des couleurs vives pour qu’on ne me confonde pas avec le corps médical.»