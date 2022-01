Votations cantonales du 13 février – Une restriction de l’accès aux logements sociaux soumise aux Genevois. La proposition du MCG consiste à allonger de deux à quatre ans la durée de résidence pour avoir droit à un logement subventionné. Eric Budry

Si la population accepte le projet, pour obtenir un logement subventionné, par exemple comme ceux du nouveau quartier de la Fontenette à Carouge, il faudra avoir habité dans le canton au minimum quatre ans, contre deux aujourd’hui. ENRICO GASTALDELLO

Pour une fois, la question posée aux Genevois le 13 février n’est guère complexe techniquement: acceptez-vous de porter de deux à quatre ans la durée de résidence minimale en continu dans le canton (sur les huit dernières années) pour avoir accès à un logement subventionné? Si elle est simple en apparence, la proposition qui émane du MCG n’en est pas moins l’objet d’une furieuse bataille politique entre la droite et le MCG d’un côté, et, de l’autre, la gauche, les syndicats et les associations d’entraide. Vu sa dimension symbolique, il n’est pas étonnant qu’un référendum ait été lancé contre cette modification de la loi générale sur le logement et la protection des locataires. Le Conseil d’État est également opposé à la révision.