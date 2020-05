Rentrée des classes – Une reprise à mi-temps sous le signe du désinfectant De retour en classe, les élèves de l’école primaire comme ceux du Cycle d’orientation ont passé la journée de lundi à apprendre les gestes de protection sanitaire. Sophie Simon , Aurélie Toninato

Genève, le 11 mai 2020. Les élèves de l’école primaire peuvent dès aujourd’hui retourner en classe. Les recommandations de base sont données par la maîtresse. Ci-dessus: désinfection des pupitres. Luka nettoie le sien avec soin. © Magali Girardin. Magali Girardin

Commencer les cours à 13h30, on pensait naïvement que c’était le rêve vécu du point de vue d’un préadolescent. Hypothèse hâtive de journaliste pour la reprise des classes en demi-groupes. Appointé de l’après-midi, Luka qualifie la tranche horaire de «pas trop cool». Et d’argumenter en météorologue avisé: «Le matin, il fait froid, alors que l’après-midi il fait plus chaud, on pourrait sortir jouer.» Implacable.