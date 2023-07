Ça roule! – Une rentrée sans danger Une fois par mois, en partenariat avec le Touring Club Suisse (TCS), nous vous proposons une chronique dédiée à la mobilité. Massimo Gonnella - Porte-parole du TCS

Selon l’Office fédéral des routes (OFROU), quelque 600 enfants de moins de 15 ans sont victimes d’un accident de la circulation, chaque année, en Suisse, sur le chemin de l’école.



Heureusement, il existe des moyens efficaces pour contenir ces chiffres. Le tout est de s’y préparer assez tôt.



Les vacances touchant à leur fin le mois prochain, c’est le moment idéal pour aller, avec son enfant, repérer le trajet le plus sûr du domicile à l’école. Et pour le parcourir plusieurs fois ensemble.



Attention: qui dit «plus sûr» ne dit pas forcément «plus court», ni «plus rapide», mais bien celui sur lequel le trafic est le moins dense et où il y a moins de routes à traverser.



Ensuite, il faut apprendre à l’enfant à repérer les dangers (sorties de garages, pistes cyclables, etc), à bien marcher sur le bord du trottoir opposé à la route pour ne pas risquer d’être heurté par un rétroviseur ou le guidon d’un vélo, à attendre qu’un véhicule soit complètement arrêté avant de s’engager sur un passage pour piétons, à bien regarder à gauche et à droite avant de traverser, à ne jamais s’élancer sur la route, à ne pas traverser en courant, etc.



Enfin, il y a les mesures «complémentaires»: habiller son enfant avec des habits clairs, avec des éléments réfléchissants sur les chaussures, la veste et le sac, qui le rendent plus visible dès que la luminosité baisse. Et l’envoyer à l’école assez tôt pour que l’enfant n’ait pas à se presser: moins il pensera à se dépêcher, plus il aura de temps pour être attentif à sa sécurité.



