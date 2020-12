Football – Une «remontada» qualifie l'AC Milan Le club lombard était mené de deux buts par le Celtic Glasgow, lors de la 5e journée du groupe H d'Europa League, avant de l'emporter 4-2. Sport-Center

Le «game winning goal» de l’incroyable Jens Petter Hauge. keystone-sda.ch

L'un des clubs les plus couronnés du continent est gentiment de retour au premier plan. L'AC Milan, tellement en difficulté ces dernières saisons, est en tête de la Serie A avec 5 points d'avance sur son grand rival de l'Inter. Il jouera, en prime, les 16es de finale de la «C3». Les Transalpins se sont qualifiés aux côtés des Français de Lille, qui a peiné pour sortir un Sparta Prague réduit à dix en seconde période (2-1).

Jeudi, les hommes de Stefano Pioli, qui a aligné quasiment son XI type, ont totalement manqué leur départ contre le Celtic Glasgow, pourtant déjà éliminé. Les Ecossais ont marqué par Rogic (7e) et Edouard (14e), mais les Milanais n'ont pas vraiment douté. Dix minutes après le 0-2, le très bon Calhanoglu a réduit le score et le non moins excellent Castillejo a égalisé à la 26e.

Incroyable Hauge

Les Lombards ont fini par l'emporter grâce à deux festivals d'un joueur qui, de son côté, frise l'exceptionnel. Le Norvégien Hauge, arrivé le 1er octobre dernier seulement en Italie, a marqué son sixième but en onze apparitions en rouge et noir et quel but! L'ancien de Bodo/Glimt, 21 ans, est parti de son aile gauche, a éliminé trois adversaires dans un mouchoir de poche, avant de tromper le portier adverse Barkas. Il a récidivé en mode soliste à la 80e, éliminant la défense écossaise à lui tout seul, avant d’envoyer Brahim Diaz mettre le 4-2 de près.

De nombreuses poules connaissent déjà leurs qualifiés. C’est le cas dans la G, où Leicester et Braga vont passer la rampe, la I, où Villarreal est sûr d’être premier, la J, au sein de laquelle le Royal Anvers et Tottenham sont OK, la K, où le Dinamo Zagreb (sans Gavranovic) a passé la rampe, et la L, où Hoffenheim et l’Etoile Rouge passeront l’hiver au chaud.