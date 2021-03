Enseignement à distance – Une remarque xénophobe provoque un tollé à l’École hôtelière de Lausanne Lors d’un cours en ligne à l’EHL, le commentaire d’un étudiant envers une professeure d’origine asiatique a suscité de nombreuses réactions. L’institution condamne et des sanctions seront prises. Clément Bonard

L’École hôtelière de Lausanne a fermement dénoncé les propos tenus dans la vidéo. Keystone

Une vidéo a récemment fait polémique sur le campus de l’École hôtelière de Lausanne (EHL). Dans un extrait enregistré lors d’un cours en ligne, on y entend un étudiant faire un commentaire, en anglais, sur l’accent de sa professeure, sans se rendre compte que son micro était encore ouvert: «It’s always this Asian chick, she’s so Asian! I can’t understand a word she’s saying» (comprendre «Toujours cette nana asiatique, elle est tellement asiatique! Je ne comprends pas un mot de ce qu’elle dit»).

Ces propos ont soulevé une vague d’indignation et la vidéo en question a rapidement fait le tour de l’EHL. Un étudiant du comité «Asia-Pacific EHL», qui représente les étudiants de la communauté asiatique de l’École hôtelière de Lausanne, a réagi et envoyé dans la foulée un mail à la direction.