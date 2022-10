Élections au Grand Conseil – Une recrue PS de Pierre Maudet sommée de choisir son camp L’ex-député Jean-Louis Fazio se présente sur la liste Libertés et Justice sociale tout en prétendant rester membre du Parti socialiste. Rachad Armanios

Jean-Louis Fazio a été député socialiste de 2009 à 2018 et aspire à retourner au Grand Conseil sur la liste de Pierre Maudet. DR

Décidément, certaines recrues de Pierre Maudet peinent à choisir leur camp. Il y a eu la conseillère municipale Masha Alimi, qui ne voyait pas d’incompatibilité entre sa présence sur la liste de l’ancien conseiller d’État Libertés et Justice sociale et le fait de siéger à Thônex en tant que PLR. Sous la pression, elle a fini par démissionner du parti qui avait exclu Pierre Maudet avec fracas et occupe désormais son fauteuil en tant qu’indépendante.