Pour avoir sauvé le Servette FC de la faillite en 2015 et pour le porter depuis lors, aidée notamment par la Fondation Hans-Wilsdorf (Rolex), la Fondation 1890, qui détient toutes les actions du club, a une responsabilité de sérieux auquel elle ne se soustrait pas. Servette est un club à l’abri des besoins essentiels, le chaos financier qui régnait avant n’est plus, il y a là une solidité et une stabilité. Il ne faut pas l’oublier même quand, depuis plusieurs mois, toute la structure de fonctionnement évolue, et plus encore ce printemps.