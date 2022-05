Aussi invraisemblable soit-il, le scénario catastrophe existe toujours, au moins mathématiquement. Il verrait Lucerne gagner ses quatre derniers matches, GC et Sion en remporter trois et Servette s’écrouler en perdant les quatre siens. Les Grenat se retrouveraient alors le bec dans l’eau, neuvièmes, barragistes. Servette a l’occasion de tordre le cou à cette improbable dystopie ce dimanche. S’il ne perd pas à Lucerne.

Sauf que ne pas perdre, ce n’est pas un objectif très glorieux, même face à des Lucernois qui se battent pour échapper à leur sort. Non, pour ce Servette qui est une nouvelle fois dans le creux de la vague, une réaction d’orgueil est attendue. Sur les cinq dernières journées, quatre défaites et, pour une équipe qui n’est plus à un paradoxe près, un succès de prestige seulement, face au champion de Suisse, Zurich. Insuffisant.