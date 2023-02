France voisine – Une rave party non autorisée débouche sur 67 interpellations La manifestation a rassemblé 200 véhicules et 400 personnes sur la commune d’Arandas, dans le département de l’Ain. La gendarmerie a été mobilisée pour faire évacuer le site. DKL

CC – CHABE01

Les forces de gendarmerie de l’Ain ont été mobilisées dès vendredi soir par une manifestation non autorisée sur la commune d’Arandas dans le département de l’Ain. Dès la connaissance de l’éventualité d’un rassemblement de type rave party, la préfète de l’Ain a pris un arrêté préfectoral publié jeudi soir, interdisant le transport de matériel de son.

La surveillance du réseau routier mise en place par les gendarmes a permis d’intercepter trois véhicules transportant du matériel. Le contenu a été saisi et les conducteurs interpellés et placés en garde à vue pour non-respect de l’arrêté préfectoral, refus d’obtempérer et usage de stupéfiants.

15 véhicules placés en fourrière

Le lieu de rassemblement, où d’autres matériels de son avaient déjà été acheminés, a mobilisé 45 gendarmes pour assurer le contrôle de points fixes et le contrôle des flux sur la zone. L’évacuation totale du site a été terminée dimanche en fin d’après-midi et l’ensemble du matériel a pu être saisi, explique la préfecture de l’Ain.

Au total au cours du week-end, 67 infractions ont fait en outre l’objet de verbalisation dont 44 liées notamment à la consommation et à la possession de stupéfiants, et 15 véhicules ont été placés en fourrière. Le maire d’Arandas a déposé plainte pour rassemblement illicite sur un terrain communal.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.