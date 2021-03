Plein air – Une rangée d’arbres totems dit adieu au quai du Seujet Les catalpas alignés au bord du Rhône vivent leurs derniers instants. Ils quittent le paysage urbain dans l’indifférence générale. Thierry Mertenat

Les catalpas du Seujet vivent leurs dernières heures. Ils seront débités avant la fin de la semaine. LAURENT GUIRAUD

De l’abattage linéaire et méthodique. Trois jours auront suffi pour faire disparaître la rangée de catalpas assurant un cordon arboré entre le pont de la Coulouvrenière et celui de Sous-Terre. Ce mercredi, on débite en rondelles les troncs dénudés. Lundi et mardi, on leur a coupé les branches avant de les passer à la broyeuse. Ils ressemblent à des totems un peu tristes au fil du fleuve.

Une demi-semaine de tronçonnage sans douleur ni colère. Les 34 spécimens condamnés n’ont reçu aucun soutien du voisinage. «Ils étaient trop vilains pour qu’on s’émeuve de leur disparition», résume Cécile, une retraitée venue en éclaireuse observer le début de ce nouveau chantier. Elle se souvient avoir davantage bagarré pour défendre les tilleuls du quai en face, celui de la Poste.