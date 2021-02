Météo clémente – Une rade bondée malgré les recommandations Le gouvernement avait conseillé au public d’éviter les zones les plus fréquentées ce week-end. Chloé Dethurens

Genève, 28 février 2021. Quai Wilson. Il fait beau et doux pour ce dernier jour du mois de février. Laurent Guiraud

Après un samedi rafraîchi par la bise, les Genevois ont eu droit ce dimanche à un ciel radieux et à des températures qui donnent envie de sortir. Et ils l’ont fait en nombre, notamment sur les quais de la rade, très fréquentés ce dimanche. Pour éviter une trop forte affluence, le Canton avait sécurisé cette zone en restreignant le parcage de Versoix à Cologny.

Cela n’a pas empêché des centaines de visiteurs de déambuler le long de la rade et de profiter des parcs attenants. Mais avec, pour beaucoup, des gestes barrières adaptés. Si le port du masque est rare, les limitations semblent respectées: dans la foule, on croise surtout des personnes seules, du duo au quatuor, mais rarement plus. Par contre, par endroits, on se frôle tant l’affluence est grande.

Plusieurs rassemblements dispersés

La Protection civile était sur place pour sensibiliser le public. «Les gens sont sages aujourd’hui, il n’y a pas d’attroupements. Nous n’avons pas grand-chose à faire», nous racontent deux astreints. La police a-t-elle amendé des contrevenants? Hier en fin de journée, les chiffres n’étaient pas disponibles.

Vendredi, le Conseil d’État invitait la population à «éviter les attroupements et à privilégier les sorties dans les zones moins fréquentées du canton». Car de nouvelles mesures pourraient être appliquées à d’autres secteurs comme les parcs et les cours d’eau, si la fréquentation devenait ingérable. Certaines zones, comme les bords du Rhône, étaient en effet très fréquentées ce dimanche également.

La police a en revanche dû disperser plusieurs rassemblements de jeunes ce week-end, qui ne respectaient pas les limitations en vigueur. À Meyrin, Versoix, Chêne-Bourg et Carouge, notamment. Certains agents des forces de l’ordre ont à nouveau été accueillis avec des feux d’artifice ou ont fait les frais de comportements agressifs.