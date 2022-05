Voile – Une quinzième place pour Alan Roura

Le navigateur genevois et son nouveau bateau «Hublot» ont franchi la ligne d’arrivée de la Guyader Bermudes 1000 Race dans la nuit de samedi à ce dimanche.

Alan Roura sont arrivés la nuit passée. Isabelle Joschke - TEAM MACSF

Alan Roura et «Hublot» ont franchi la ligne d’arrivée de la Guyader Bermudes 1000 Race, première course du championnat IMOCA 2022, samedi à 23 h 26, en 15e position, après 6 jours 8 heures et 46 minutes de course. Une première expérience enrichissante pour le jeune skipper à bord de sa nouvelle monture, qui lui permet d’être d’ores et déjà qualifié pour la Route du Rhum - Destination Guadeloupe.

Cette première de l’année fut longue et laborieuse. La Guyader Bermudes 1000 Race aura tenu ses promesses de reprise exigeante, après 1200 milles dans des airs modérés et majoritairement de face.

Pas de quoi exploiter l’entier potentiel de son bateau pour Alan Roura, à bord de son nouvel Hublot, typé pour le reaching et les vents portants. «J’espère avoir eu mon quota de près pour la saison», a ironisé le navigateur genevois, qui aura réellement parcouru plus de 1500 milles à 8,5 nœuds de moyenne. «Le classement n’est pas exceptionnel, mais je ne me fixais aucun objectif de performance pour ce retour à la compétition en solitaire», a-t-il ensuite relativisé.

R. Ty/comm.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.