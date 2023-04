France – Une quarantaine de migrants repêchés dans la Manche après un naufrage Les autorités françaises ont sauvé, dans deux opérations distinctes mercredi, une quarantaine de migrants qui tentaient de rallier l’Angleterre par la Manche.

Quelque 46’000 personnes ont traversé la Manche en 2022 à bord de petites embarcations. AFP

Une quarantaine de migrants ont été secourus, mercredi dans la Manche, alors qu’ils tentaient de rallier l’Angleterre sur de petites embarcations, parmi lesquels trois enfants repêchés en état d’hypothermie, a annoncé la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Dans deux opérations successives, les autorités françaises ont secouru et ramené à terre, mercredi, respectivement 28 et treize personnes, a détaillé la Préfecture maritime dans un communiqué. En début de matinée, un patrouilleur de la marine nationale a constaté au large de Boulogne-sur-Mer (Nord) la présence de naufragés à l’eau.

Hypothermie

Il a alors envoyé son embarcation rapide et récupéré à son bord 28 personnes, toutes secourues dans l’eau. Selon la préfecture maritime, quatre de ces naufragés, trois enfants et un adulte, se trouvaient en état d’hypothermie. Ils ont été pris en charge par les secours.

Un peu plus tard, un navire de la marine nationale a porté secours à une autre embarcation en difficulté et a récupéré treize personnes. Quelque 46’000 personnes ont traversé la Manche en 2022 à bord de petites embarcations. Cinq sont mortes et quatre ont disparu dans ces dangereuses traversées, selon le décompte de la Préfecture maritime.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.