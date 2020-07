Commentaire – Une promotion et quelques questions Les enseignements d’une saison chaotique pour le LS. André Boschetti

Avec un an de retard, le Lausanne-Sport a atteint son objectif. Même si le club vaudois disposait – de très loin – du meilleur contingent de Challenge League – et que ses adversaires se sont employés avec une rare maestria à se faire mal tout seuls – remporter un championnat n’est jamais évident. Giorgio Contini et ses joueurs méritent donc le respect. Mais le parcours plus que chaotique de ces dernières semaines ne peut pas non plus être jeté avec dédain aux oubliettes de la Pontaise.