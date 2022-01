Surprise en Valais - Une promeneuse tombe nez à nez avec un loup

Le Conseil d’État valaisan rappelle le comportement à adopter en cas de rencontre avec un loup dans la nature. Il ne faut notamment ni l’approcher ni le photographier. Cette communication fait suite à une vidéo réalisée par une promeneuse en Anniviers (VS) et reprise par des médias locaux.

Si tel n’est pas le cas, «le comportement à adopter est de lui signifier sa présence d’une voix déterminée et se retirer lentement. Il ne faut pas essayer de s’en approcher ou de le photographier. Les chiens doivent être tenus en laisse», précise aussi le Canton.

Dans le cadre de Niouc, dans la commune d’Anniviers, le service de la chasse va renforcer sa surveillance. Il installera aussi des pièges photo supplémentaires pour déterminer si cet individu a un comportement problématique.

«En hiver, le gibier descend et le loup suit. La probabilité qu’il se retrouve alors plus proche des voies de communication est peut-être un peu plus haute», avait analysé Nicolas Bourquin, le chef du service valaisan de la chasse, après que deux loups avaient été heurtés par des voitures près du bois de Finges et en Anniviers.