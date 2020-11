Covid-19 – Une prison entière en quarantaine L’établissement de Favra n’accueille plus de nouveaux détenus depuis qu’un cas positif a été détecté. Chloé Dethurens

Tous les détenus de la prison ont été placés en quarantaine après un cas de contamination au Covid-19. Laurent Guiraud

Les détenus de la prison de Favra, située à proximité de celle de Champ-Dollon, ont tous été placés en quarantaine. Conséquence: ce centre détention administrative de 20 places n’accueillera plus de nouveaux détenus jusqu’au 27 novembre prochain, a appris la «Tribune de Genève».

La quarantaine généralisée a été décidée par le Service du médecin cantonal après l’arrivée à Favra d’un nouveau détenu, le 13 novembre dernier. Celui-ci a été testé positif au Covid-19 trois jours plus tard, avant d’être transféré à Champ-Dollon. Là-bas, une unité est réservée aux malades et permet un vrai confinement. Ce n’est pas le cas à Favra. «Il s’agit d’un petit bâtiment de trois étages, avec douches et toilettes installées sur chaque niveau et non pas dans les chambres, explique Laurent Forestier, porte-parole de l’Office cantonal de la détention (OCD). Il est donc difficile d’isoler un seul détenu des autres.» Le prisonnier malade sera ainsi confiné jusqu’au 25 novembre.

Prévue jusqu’au 27 de ce mois, la quarantaine imposée aux détenus de Favra change un peu l’organisation des lieux. Alors qu’ils pouvaient circuler librement dans l’établissement, ils sont désormais confinés sur un seul étage. Ils ont toujours droit à une heure de promenade par jour, mais seulement en petits groupes et non plus tous en même temps. Idem pour les repas, qui sont pris par trois ou quatre personnes sur chaque étage et non plus au réfectoire. Des mesures prises «pour la sécurité des détenus» et pour éviter que le virus se transmette, assure l’OCD. C’est aussi pour cela que l’établissement ne reçoit plus de nouveau détenu.

Centre de détention administrative, Favra accueille des détenus en infraction à la Loi sur les étrangers, en attente de renvoi dans leur pays. Et si l’un d’eux devait être libéré pendant la quarantaine? Il ne pourrait pas être maintenu en prison. Des mesures d’accompagnement seraient prises, pour que la personne puisse effectuer le reste de sa quarantaine chez un proche, par exemple, précise l’OCD.