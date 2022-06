Rentrée parlementaire en France – Une présidente et une polémique pour la nouvelle Assemblée Pour la première fois, une femme devient présidente de l’Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet aura la lourde charge d’y permettre le dialogue. Alain Rebetez - Paris

Sous l’œil du doyen d’âge Julien Gonzalez, du Rassemblement national, et de l’indépendantiste polynésien Tematai Le Gayic, benjamin de l’hémicycle, la nouvelle présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, dépose son vote. Paris, 28 juin 2022. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Il y a les vieux habitués, comme les présidents du Parti socialiste Olivier Faure ou du Parti communiste Fabien Roussel, cernés de caméras dès qu’ils apparaissent et qui délivrent leur message sur le mode: «On n’est pas pour le blocage, mais le président doit faire le premier pas.» «Pour l’instant, j’ai l’impression qu’Emmanuel Macron a mis en scène une écoute sans écouter vraiment», dit le premier. «Toute la question est là, opine le second: est-ce que le gouvernement est capable d’écouter des deux oreilles et pas seulement de l’oreille droite?»