Sail GP à Singapour – Une première victoire pour Switzerland Sail GP À Singapour, comme promis, les Suisses ont décollé pour enfin concrétiser leur progrès et gagner une manche! Grégoire Surdez

Switzerland SailGP reporte sa première victoire après bien des déboires. Le soulagement est grand à bord Felix Diemer

Ce n’est pas encore le sommet. Mais c’est une très belle victoire d’étape pour Sébastien Schneiter et son équipe. La première dans une manche. Pour enlever un Grand Prix, il faudra encore attendre. Chaque chose vient récompenser en son temps une équipe qui n’a jamais cessé de relever la tête malgré des résultats frustrants depuis le lancement de la saison, en mai dernier aux Bermudes.



Il faut dire que le Sail GP réunit les meilleurs marins du monde, des skippers stars comme Peter Burling, Ben Ainslie, Jimmy Spithill et Tom Slingsby. Des cadors, multiples champions olympiques, du monde et vainqueur de la Coupe de l’America (ou qui envisage de la conquérir). C’est bien dans ce contexte ultra-compétitif que Seb Schneiter évolue et est allé chercher une première victoire assez sensationnelle. Après une première journée frustrante - faute de vent, seules deux manches avaient été lancées avec un équipage réduit de quatre personnes (6e et 8e) - la Suisse a tenu sa promesse d’enfin décoller.

«Arrêtons d’être trop suisse, trop gentil, avait lancé Tanguy Cariou, le directeur sportif de l’équipe. La performance est là, il ne manque que la constance.» Les vœux du Français ont donc été exaucés au-delà sans doute de ses espérances en ce dimanche 15 janvier qui restera dans les mémoires du jeune barreur genevois ainsi que dans celle de Laurane Mettraux qui a mouliné comme jamais pour régler la voile d’avant du F50 comme une horloge. Une victoire lors de la course 1 du jour. Une deuxième place lors de la course 2. Et une qualification pour la finale – qui ne réunit que les trois premiers –, manquée de deux petits points! C’est le superbe bilan suisse obtenu à Singapour.



C’est la Nouvelle-Zélande de Peter Burling qui a mis la main sur le 8e acte de la saison. Malgré une pénalité reçue pour une collision lors des entraînements, les Kiwis ont été implacables. «Le fait d’arriver ce week-end avec ces points de pénalité et de voir comment l’équipe s’est rassemblée dans l’adversité est très agréable pour nous en tant que groupe et nous place en bonne position pour la mi-saison», apprécie le vainqueur de la dernière Coupe de l’America. Burling souligne ensuite que le bilan de la Nouvelle-Zélande contre l’Australie dans la course finale à trois bateaux est désormais de «trois sur trois» et a promis de «continuer à réduire l’avance des Australiens au classement général»

Et si la Suisse se mêlait à la fête lors de deux derniers Grand Prix de la saison 3 en Australie et en Nouvelle-Zélande? Après l’étape de Singapour, le sommet ne semble pas si lointain que ça pour Sébastien Schneiter et son bateau judicieusement baptisé Eiger…



Grégoire Surdez est journaliste à Sport-Center depuis 2019. Après un stage en candidat libre de 2002 à 2004 au sein de la rubrique des sports de 24 heures, il y travaille 5 ans. En 2009, il rejoint la Tribune de Genève et se spécialise dans le suivi du ski alpin, de la voile et du hockey sur glace. En 2020, il est co-auteur du livre «Suisses en Mer» (éditons Favre). Plus d'infos

