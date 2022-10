Une course incontournable – Une première Morat-Fribourg, entre bonheur et douleur Elle est l’une des courses les plus populaires en Suisse. Notre journaliste a sué pour la première fois sur son parcours. Immersion dans la queue de peloton de cette 88e édition. Rebecca Garcia Fribourg

Une dernière montée avant l’arrivée. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

On dit d’elle qu’elle est populaire, qu’elle se laisse courir par n’importe qui. Morat-Fribourg et ses 17,2 kilomètres séduisent aussi les amateurs. Au-delà des premiers blocs de départ, il y a ces personnes qui montrent que l’alphabet dépasse la lettre C. J’ai décidé de me fondre dans le groupe H pour plusieurs raisons: un manque de préparation évidente et une envie de terminer davantage que de réaliser un chrono merveilleux.