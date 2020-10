Coronavirus – Une première en Europe: l’Irlande se reconfine Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Irlandais vont débuter un nouveau confinement. C’est une première en Europe.

L’Irlande a pris de nouvelles mesures pour endiguer la pandémie. Keystone

L’Irlande se prépare à reconfiner toute sa population dans la nuit de mercredi à jeudi, une première en Europe face au nouveau coronavirus, mais les craintes sont fortes d’un choc encore plus rude cette fois.

«Nous reconfiner une nouvelle fois est dévastateur (…) durant cette période, la plus chargée pour nous» avant Noël, se désole John Farrington, qui tient une boutique de bijoux anciens dans le centre de Dublin. «Il y a beaucoup de gens qui auront vraiment beaucoup de mal à surmonter ce deuxième confinement».

Écoles ouvertes

Dès jeudi, les commerces non essentiels, comme le sien, devront fermer six semaines, et les bars et restaurants ne pourront servir que de la nourriture à emporter. Les visites entre différents foyers seront proscrites, et les Irlandais devront rester chez eux, sauf pour exercer un emploi jugé essentiel ou faire de l’exercice dans un rayon de cinq kilomètres autour de leur domicile.

Les écoles et crèches resteront toutefois ouvertes, principale différence avec le confinement du printemps, déjà très long.

«Célébrer Noël correctement»

La pandémie de coronavirus a fait au moins 1865 morts en Irlande pour une population de moins de cinq millions d’habitants, selon les chiffres officiels. Après un pic de 77 morts par jour en avril, le nombre des décès quotidiens atteint parfois une dizaine actuellement.

«Si nous unissons nos efforts pendant les six prochaines semaines, nous aurons l’occasion de célébrer Noël correctement», a assuré le Premier ministre irlandais Micheal Martin, en annonçant ce nouveau tour de vis lundi.

Selon la chaîne publique RTE, le gouvernement a approuvé un durcissement des sanctions en cas de violation des restrictions, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 1000 euros.

Halloween

Le magasin de déguisements de Shay Howlin, à Dublin, fourmille d’activité: les clients se sont précipités pour s’équiper afin de pouvoir fêter dignement Halloween en confinement. «Halloween, c’est notre Noël à nous», explique Shay Howlin, tandis que deux employés répondent aux demandes de griffes de loup-garou, d’épées de ninja ou de costumes des Power Rangers.

«Nous serons donc fermés pour les 10 jours les plus chargés avant Halloween», ajoute-t-il, «anéanti» par ce nouveau confinement «totalement inutile». «J’espérais que le bon sens prévaudrait peut-être parce que de notre point de vue, les commerces sont un environnement très sûr».

Mesures de soutien

Alors que le taux de chômage s’était envolé à 28,2% durant le premier confinement, le gouvernement a prévu des mesures de soutien à l’emploi et des subventions salariales.

Mi-octobre, il avait dévoilé un budget «sans précédent» de 17,75 milliards d’euros pour 2021 pour faire face au double choc de la pandémie et du Brexit.

Les Tchèques en semi-confinement Afficher plus Le gouvernement tchèque a annoncé mercredi des restrictions aux déplacements des personnes, ainsi que la fermeture de magasins et de services pour intensifier la bataille contre le Covid-19. «Le gouvernement va (...) limiter les déplacements et les contacts avec d’autres personnes (...) à l’exception des sorties pour le travail, les courses et les visites chez le médecin», a indiqué le ministre de la Santé, Roman Prymula, à la presse.

AFP/NXP