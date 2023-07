DR

Genève, 10 juillet

Un architecte et ingénieur genevois attaque, dans un courrier des lecteurs paru le 7 juillet sous le titre «L’écologie de pacotille de nos édiles», la prise de position du conseiller administratif en charge des espaces verts, M. Alfonso Gomez, en qualifiant sa position en faveur de la préservation des arbres de la butte de l’Observatoire d'«écolo-dogmatique». Quelle erreur! Il aurait dû la qualifier de logique et pleine de bon sens, et le féliciter pour sa politique de l’aménagement.

En effet, le maire est à contre-courant des habitudes genevoises des bâtisseurs qui se réservent l’entier des parcelles constructibles pour étendre la ville, et qui omettent de prévoir les infrastructures scolaires ou muséales.

De fait, à chaque fois on nous annonce qu’il est nécessaire de construire des bâtiments scolaires ou de les agrandir dans leurs préaux ou leurs parcs; ainsi que de supprimer des poumons verts pour permettre l’extension (p. ex. MEG, MAH, Musée d’histoire naturelle) ou la création de musées ou de salles de spectacle (p. ex. Cité de la musique)!

Le résultat de cette politique est la désespérante disparition des zones de verdure… Alors prétendre que la butte est «impropre à toute arborisation» et que les Genevois qui défendent ces quelques rares espaces sont des «ayatollahs écologistes» n’est pas tolérable! Bien au contraire, ces habitants ont une vision urbanistique, sociale et économique. La beauté attire les touristes! Les arbres évitent les îlots de chaleur! Ces espaces de détente sont gratuits!Les propos de ce lecteur architecte sont donc suspects et font penser que toujours des entrepreneurs et autres politiciens préfèrent privatiser tous les terrains constructibles et socialiser les dégâts écologiques!

Séverin Brocher

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.