Canton de Berne – Une pollution de l’eau potable touche la commune de Saicourt La population de Saicourt, située entre Tavannes et Tramelan (BE), ne doit pas boire l’eau, ni l’utiliser en lien avec des denrées alimentaires notamment.

Il est possible de la consommer l’eau du robinet en la faisant bouillir. KEYSTONE

La commune de Saicourt, dans le Jura bernois, est victime d’une «forte» pollution de l’eau potable qui affecte les villages de Saicourt et du Fuet. Il est question d’une contamination par des bactéries.

La municipalité invite les habitants concernés à prendre immédiatement une série de précautions, lit-on mercredi sur le site internet de la commune, selon une information relayée par la radio locale RJB. La population ne doit pas boire l’eau, ni l’utiliser en lien avec des denrées alimentaires notamment.

En revanche, en faisant bouillir l’eau, il est possible de la consommer, précisent les autorités. Celles-ci annoncent encore que de nouvelles installations permettront une alimentation par le réseau d’eau de secours dans les trois à cinq jours. La commune de Saicourt se situe entre Tavannes et Tramelan (BE).

( ATS/NXP )