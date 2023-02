Du gaslighting en télévision – Une polémique booste un livre sur la rivalité féminine Chroniqueuse de «Quotidien», sur TMC, Ambre Chalumeau est suspectée de s’être trop inspirée d’un ouvrage de Racha Belmehdi, édité en Suisse. Christophe Passer

Ambre Chalumeau, chroniqueuse sur l’émission «Quotidien». TMC

Le jeudi 9 février dernier, l’émission «Quotidien», programme phare de la chaîne TMC, animée et produite par Yann Barthès, accueille la politicienne Rachida Dati, l’une des adversaires les plus en vue de la maire de Paris, Anne Hidalgo. «Quotidien» s’est fait une place grâce à son ton décalé, à une façon constante de souligner les manquements, contradictions, bafouements déontologiques ou autres de la classe politique et médiatique de France.