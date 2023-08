Une pointe d’humour – C’est samedi, c’est Bob La rentrée est là. Les vacances sont finies. L’été a été difficile pour certains de nos élus qui n’ont pas pu se reposer. Entre le bilan d’hier et les élections à venir, ils sont frénétiques. Lecteur bien-aimé, voici le compte-rendu de leurs activités. Marc Bretton

Samedi 26 août

Fallait l’oser celle-là!

La dernière initiative du PS promue par Laurence Fehlmann Rielle, conseillère nationale, Thomas Wenger, député, président du PS genevois et Joëlle Bertossa, conseillère municipale VdG, coprésidente PSVG. LAURENT GUIRAUD

«Le sexe n’est pas du luxe», ça sent un peu l’appel au secours, ce slogan de la dernière initiative du PS ! Mais bref, en vue des élections fédérales, on retiendra que les socialistes genevois invitent le citoyen à jouir sans entraves, mais avec quelques précautions et à l’œil. Si avec ça, le PS ne fait pas exploser ses résultats… MBR

Ge-Nève, Ton univers, impitoyaaaable

Fabienne et ses cow-boys. DR

La grande affaire de l’été, c’est la polémique autour de la campagne de Fabienne Fischer et de son conjoint Jean Rossiaud, qui vient plomber la campagne des Verts à Berne. «Les Verts peuvent compter sur un bon bilan», se rassure la présidente du parti, Delphine Klopfenstein. Oui, enfin on verra… Comme disait l’autre, il y a au minimum anguille sous roche dans cette histoire, voire carrément baleine sous gravier. Autre certitude: en l’attente de réponses claires des acteurs en cause, le ver de la méfiance continuera de ronger le fruit de la confiance et ni la langue de bois, ni la politique de l’autruche n’y changeront rien. MBR

Partis brûlants

Mais quel été! Chaud, puis froid, puis brûlant et de nouveau tiède… Avec les partis, c’était aussi compliqué. On a eu la polémique sur le drapeau, la polémique sur Fabienne Fischer, la polémique sur la rentrée. Pas un instant de répit! Vous avez manqué un épisode? Bob rembobine le film. MBR

L’affaire de l’affiche

Mi-juillet, une affiche estampillée «fête nationale» apparaît sur les murs. Enveloppée dans une couverture à fleurs, précédée d’une tortue, Gaïa, alias la Terre Mère, promène un lampion arc-en-ciel. Un drapeau suisse serait caché quelque part. Après l’affaire des grillades, ça ne passe pas. «Où est notre affiche du 1er Août? Où est notre drapeau?» tempête la droite. Le maire Alfonso Gomez en prend plein le citron (vert, le citron bien sûr). MBR

Légume patriotique

Sur les réseaux, un citoyen fâché fait circuler un drapeau suisse repeint en vert: «Voici le nouveau drapeau proposé par la Ville, ironise-t-il. Il est grand temps de rendre ce symbole plus progressiste. C’est une première étape, car cette croix religieuse devrait laisser sa place à un légume prochainement.» Vu le succès populaire de «Ma vie de courgette», le végétal lauréat est tout trouvé. MBR

Excuse bidon

«Je suis atterré par cette nouvelle polémique, riposte Alfonso Gomez. On peut bien sûr aimer ou pas cette affiche. Mais le patriotisme ne se mesure pas à la taille du drapeau». Mais… mais… n’est-ce pas le genre d’excuses que tout homme bien né adresse à sa tendre épouse quand il a… mmh… des difficultés passagères? Quoi qu’il en soit, l’affaire se dégonfle. MBR

Sur nos monts

Appelons là la polémique du doigt… Le 1er Août, une Jeune socialiste de Genève, étudiante en sciences sociales, se photographie en Valais le majeur face au drapeau. Sus au PS? La conseillère nationale UDC Céline Amaudruz choisit une autre cible: «Cette provocation reflète le formatage idéologique inquiétant que les sciences humaines proposent dans nos universités.» Et vlan, bande de têtes d’œuf inutiles! MBR

Silence radio

Mais le 15 août, l’UNIGE entre dans le top 50 du classement de Shanghaï des meilleures universités du monde! À la rédaction, on s’attend à recevoir un communiqué de l’UDC dénonçant les supercheries de l’internationale des intellectuels au crâne mou où tout le monde soutient tout le monde… Mais rien ne vient. On en sera surpris ou pas. MBR

Chloé à Berne?

Les candidats au Conseil national sont avancés! 251 Genevois vont tenter de décrocher un des douze sièges de notre délégation au Conseil national et les deux du Conseil des États. Parmi eux, la «coronasceptique» Chloé Frammery. «L’opposante aux mesures sanitaires doit être élue pour garantir une juste représentation des sensibilités», conseille le journal «Blick» aux Genevois. Heu, vous êtes gentils, les gars… MBR

Tout ça pour ça

«Vigousse» s’interroge sur la pertinence de créer une cagnotte de solidarité pour réunir la somme de 1 franc», ironise le journal satirique dans sa dernière édition. Une référence à sa condamnation face à la Commune de Versoix. Plaisanter des sanctions infligées par la justice vaudoise? Les collègues prennent décidément tous les risques. MBR

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.