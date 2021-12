Vaccination contre le Covid-19 – Une poignée de places sont encore disponibles début janvier Sur le site de l’État de Genève, il reste quelques créneaux libres mais ils partent vite. Aurélie Toninato

Il reste des créneaux horaires libres pour recevoir sa 3e dose de vaccin contre le Covid-19. Pierre Albouy

Celui qui souhaite recevoir sa troisième dose de vaccin – booster – contre le Covid-19 sans attendre peut encore trouver une place tout début janvier, en se rendant directement sur le site ge.ch. Mais il faut être rapide! Lundi matin avant 9h, il restait encore des places pour ce lundi, le 31 décembre, le 2 et le 3 janvier. Mais elles partent aussi vite que des billets Paléo… À l’heure où nous publions ces lignes, il reste quelques places disponibles dans le centre de la route de Chêne 20 le dimanche 2 janvier jusqu’à 21 h 15.

Le Canton a mis en place un dispositif de vaccination entre les Fêtes, avec un nouveau site provisoire installé dans les locaux de m3 Sanitrade, à la route de Chêne 20. Opérationnel jusqu’au 3 janvier, il est destiné aux personnes de plus de 16 ans, uniquement pour la dose de booster.

Pour rappel, le candidat à la vaccination peut s’inscrire via la Ligne verte (0800 909 400) ou sur la plate-forme cantonale. Soit on choisit un créneau directement dans l’agenda s’il y en a, soit on attend qu’on nous en attribue un de manière aléatoire. Si on a l’impression d’attendre trop, on peut retourner sur la plateforme et voir si un créneau s’est libéré, ce qui arrive régulièrement.

Pour assurer la continuité de la vaccination entre les Fêtes, le Canton a fait appel aux infirmières du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse et de l'Office du personnel de l'État, ainsi qu'aux étudiants en médecine et au réseau de soins.

