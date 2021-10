Le vaccin et la compétition – Une poignée de hockeyeurs ne veut pas de piqûre Une trentaine de joueurs ne sont pas vaccinés à travers la National League. Les motivations sont diverses et les avis tranchés. Cyrill Pasche

Pour les hockeyeurs qui refusent de se faire vacciner, le quotidien est fait de moments de solitude. Getty Images

Qui est vacciné? Qui ne l’est pas? Cette simple question, dans le petit monde du hockey suisse, suscite une gêne. Le sujet est sensible, personnel, et pas grand monde, avant tout dans le camp des non-vaccinés, ne souhaite prendre position. Il y a quelques semaines, le défenseur de FR Gottéron, Dave Sutter, a toutefois été le seul hockeyeur à ouvertement parler du vaccin. «Ce qui me dérange dans la vaccination, c’est la quasi-obligation et la privation de libertés pour une partie de la population. En plus, j’ai déjà des anticorps…» avait-il expliqué dans les colonnes de «La Liberté». Entre-temps, l’arrière des Dragons ne souhaite plus aborder le sujet. Mais il admet tout de même que sa position n’a pas changé.