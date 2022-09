Argentine – Le mystère de la pneumonie qui a tué quatre personnes est levé Dans le nord-ouest de l’Argentine, une pneumonie «agressive» a fait une nouvelle victime samedi, mais l’origine de cette maladie est désormais connue.

Deux membres du personnel soignant sont notamment décédés de cette pneumonie. AFP/Photo d’illustration

Une pneumonie a fait samedi une quatrième victime à Tucuman, dans le nord-ouest de l’Argentine, a annoncé le ministère de la Santé de la province. «Il s’agit d’un patient de sexe masculin, âgé de 48 ans, présentant des comorbidités, qui se trouvait dans un état grave dans un hôpital public», a précisé le ministère de la Santé de Tucuman sur son site internet.

Il s’agit du quatrième mort en moins d’une semaine: deux membres du personnel soignant de la clinique privée de San Miguel de Tucuman sont décédés lundi puis mercredi. Jeudi, c’est une femme de 70 ans, patiente dans cette même clinique où elle avait subi des interventions chirurgicales, qui en est morte.

C’est en fait une bactérie de légionelle qui est à l’origine de ces pneumonies et qui intriguaient la communauté médicale locale, a annoncé samedi la ministre de la Santé Carla Vizzotti. L’agent qui a causé le foyer de pneumonies bilatérales «est la légionelle», a ainsi déclaré la ministre en conférence de presse à Tucuman, ajoutant que le type précis de légionelle est en cours de qualification.

Onze personnes contaminées

Au total, onze personnes ont présenté des symptômes similaires, et sept sont encore sous traitement, selon le ministère. Sur les dix cas enregistrés à l’origine, huit étaient des membres du personnel de santé de la même clinique privée.

Des échantillons envoyés pour analyse ont révélé des cas de «légionellose», une infection pulmonaire grave causée par une bactérie nommée Legionella, a rapporté samedi le quotidien local «La Gaceta» citant des sources de l’Institut Malbran de Buenos Aires où des examens approfondis sont en cours.

Pathologie «agressive»

«Il ne s’agirait pas d’une maladie qui entraîne une transmission de personne à personne, du fait que les contacts étroits de ces patients ne présentent aucun symptôme», avait expliqué mercredi le président du Collège médical de la province de Tucuman, Hector Sale. Tout en exprimant son «inquiétude» pour une pathologie manifestement «agressive».

Covid, grippe, influenza de type A et B, et hantavirus (transmis par les rongeurs) notamment ont été écartés, avait indiqué mercredi le ministre provincial de la Santé Luis Medina Ruiz. Le ministre provincial de la Santé avait avancé mercredi l’hypothèse d’un agent infectieux, mais précisé que n’étaient pas exclues «des causes toxiques, ou environnementales». Des analyses étaient en cours sur l’eau et les systèmes de climatisation de la clinique.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.