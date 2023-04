Législatif – Une PLR à la tête du nouveau parlement genevois Céline Zuber-Roy a été élue vendredi par les députés pour présider le Grand Conseil tel qu’issu des urnes le 2 avril. Rachad Armanios

La nouvelle présidente du Grand Conseil, Céline Zuber-Roy (debout). À sa gauche, la benjamine du parlement, la Verte Angèle-Marie Habiyakare. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le nouveau parlement genevois est entré en fonction ce vendredi, à 17 heures, lors de la séance d’installation durant laquelle les élus ont prêté serment. Près de la moitié des 100 députées et députés sont des sortants. Pour cette séance et la suivante, ils siègent en face de l’actuel Conseil d’État, dont le mandat se termine le 1er juin et dont on connaîtra la nouvelle composition dimanche.