Réparation des montres – Une plateforme révolutionne le service après-vente horloger La start-up SAVinsight met sur pied un réseau international de centres de services. Il est destiné aux clients horlogers ne disposant pas de leur propre SAV. Ivan Radja

L’équipe SAVinsight, de gauche à droite: Stéphane Wiget (CTO), Jean-Marc Challandes (Technical manager) et Roland Hirschi (CEO). Photo tripack.ch

Le service après-vente (SAV) est de plus en plus indispensable à la bonne image véhiculée par une entreprise. Dans l’horlogerie, il est étroitement lié au système de distribution, et lorsque celui-ci est internalisé, le SAV l’est bien souvent aussi.

«Ce schéma se retrouve essentiellement au sein des grands groupes, ou de certaines marques prestigieuses, rappelle Roland Hirschi, CEO de SAVinsight. Pour de nombreuses sociétés, ce n’est pas le cas, ou pas sur tous les marchés.»

Sur plus de cent entreprises horlogères que compte la Suisse, environ un cinquième seulement peut s’appuyer sur son propre réseau. Les autres, de taille modeste ou même avec une surface certaine, gèrent les réparations via le distributeur sur place.