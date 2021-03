Info Seniors Vaud – Une plateforme internet pour mieux informer les aînés Les retraités vaudois disposent désormais d’un site Web pour trouver une information de qualité, de manière simple et intuitive.

La nouvelle plateforme Info Seniors Vaud propose des questions et réponses élaborées à partir des demandes traitées par le point Info-seniors. (photo prétexte). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Pro Senectute lance la plateforme internet Info Seniors Vaud. Gratuite, simple et intuitive, elle vise à faciliter l’accès à une information de qualité dans le domaine de la santé et du social pour les retraités vaudois, leur entourage et les professionnels concernés.

Les personnes âgées et leurs familles peuvent se sentir seules ou démunies lorsqu’elles se retrouvent confrontées à une situation nécessitant des conseils, voire une aide. Preuve en est le succès du point Info-seniors, créé en 2014. Ce service d’information répond à quelque 800 demandes par année, par téléphone ou par mail, rappelle Pro Senectute Vaud lundi dans un communiqué.

«Projet inédit»

La nouvelle plateforme Info Seniors Vaud propose des questions et réponses élaborées à partir des demandes traitées par le point Info-seniors. Six domaines sont concernés: habitat et sécurité, maintien à domicile, assurances sociales, questions juridiques, dispositions personnelles, santé, prévention et participation sociale.

De nombreuses offres (événements, bons plans et actualités) sont également disponibles et régulièrement mises à jour. «Ce projet inédit est renforcé par le soutien de l’Etat de Vaud et la précieuse contribution de vingt-cinq partenaires également actifs dans le secteur de la santé et du social», relève Karine Tassin, responsable Information et bénévolat à Pro Senectute Vaud, citée dans le communiqué.

www.infoseniorsvaud.ch

ATS