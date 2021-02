Couac – Une plainte vise la médecin cantonale genevoise Des données personnelles ont été jointes par erreur au courrier de mise en quarantaine envoyé aux parents de l’école privée Brechbühl. Le Département de la santé reconnaît une «maladresse involontaire». Aurélie Toninato

Le Département de la santé n’a pas confirmé avoir reçu la plainte. Laurent Guiraud

Une plainte pénale contre Aglaé Tardin, médecin cantonale, pour «violation du secret médical et du secret de fonction» a été déposée par Yves Nidegger, avocat et conseiller national UDC, a révélé «Le Courrier». L’homme de loi, candidat à l’élection partielle au Conseil d’État du 7 mars, indique l’avoir déposée «en fin de semaine passée». Il représente deux enfants placés en quarantaine il y a une dizaine de jours lorsque les autorités sanitaires ont décidé de la fermeture de l’école privée Brechbühl, face à une flambée de cas de Covid-19. Il explique au «Courrier» que la décision de placement en quarantaine a été envoyée aux parents par mail, assorti d’une pièce jointe contenant «de manière incompréhensible» les décisions visant chacun des 146 élèves de l’école. «Les données médicales et administratives appartenant à mes clients ont ainsi été envoyées à 300 personnes, soit chacun des deux parents de tous les enfants fréquentant l’établissement. Il s’agit là d’une flagrante violation de secret de fonction de la part de la médecin cantonale Aglaé Tardin, qui a signé le courrier.»

De quelles données parle-t-on au juste? L’avocat nous répond qu’il ne s’agit pas de données issues de dossiers médicaux «mais des données personnelles, comme révéler qui a eu un contact non protégé de plus de quinze minutes avec une personne positive».

Au Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), on rapporte ne pas avoir encore eu connaissance d’une telle plainte. Son responsable de la communication, Laurent Paoliello, confirme en revanche une «maladresse involontaire» avec l’envoi d’un fichier qui n’aurait pas dû l’être. Mais il soutient que «ce fichier ne révèle aucune information médicale. Il contient les noms et adresses d’élèves et d’enseignants qui ont potentiellement été en contact avec une personne infectée. Les noms des personnes testées positives n’ont pas été divulgués, celles-ci ont été contactées individuellement.» Un mail d’excuses a été envoyé quinze minutes plus tard, dès que l’erreur a été découverte.