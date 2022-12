Audit anonyme contesté – Une plainte de Pierre Maudet a été classée Le Parquet vaudois n’entre pas en matière sur les reproches de Pierre Maudet à l’encontre d’une experte. ATS

Le procureur général du canton de Vaud estime que l’experte mandatée par l’Office du personnel n’a commis aucune infraction pénale. LUCIEN FORTUNATI

Fin 2020, Pierre Maudet avait déposé une plainte à l’encontre de l’experte vaudoise mandatée par l’État de Genève pour réaliser un audit anonyme de son département. Comme l’a révélé la RTS mercredi, le Ministère public vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en janvier dernier.

En octobre 2020, au vu du fort taux d’absentéisme au sein du Département du développement économique, l’Office du personnel du canton de Genève avait mandaté une experte externe. Deux mois plus tard, le magistrat déposait plainte pour violation de la loi sur la protection des données et diffamation à l’encontre de cette experte.

«Aucune infraction pénale ne saurait être retenue à son encontre ni à l’encontre d’autres personnes.» Eric Cottier, procureur général du canton de Vaud.

Manque de tact, mais…

Dans l’ordonnance de non-entrée en matière que Keystone-ATS a consultée, le procureur général Eric Cottier admet que l’experte «aurait vraisemblablement pu faire preuve de plus de psychologie et user de formes plus appropriées» dans son rapport. Mais il estime qu’«aucune infraction pénale ne saurait être retenue» à son encontre ni à l’encontre d’autres personnes.



Pierre Maudet s’était par la suite opposé à la communication de cette ordonnance à la RTS. Le Parquet a rendu une seconde ordonnance de non-entrée en matière en octobre. «Par ses fonctions publiques ainsi que son exposition politique et médiatique durant plusieurs années, Pierre Maudet est un personnage public, même s’il n’exerce plus ses fonctions depuis plus d’une année», écrit Eric Cottier.

À nouveau candidat

Le procureur général précise que «l’ordonnance dont la communication est requise porte sur des faits remontant à l’époque où Pierre Maudet était conseiller d’État.» Il rappelle que l’intéressé a annoncé fin septembre qu’il était candidat à l’élection au Conseil d’État du printemps 2023.

