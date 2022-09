Dans le canton de Genève, les disparités entre les communes sont très importante, comme vous expliquait «La Tribune de Genève», en 2021, à travers une carte.

La commune de Perly-Certoux, notamment, ne disposait d’aucune crèche sur son territoire, avant fin 2020. Depuis, l’établissement Little Green House a ouvert, mettant désormais à disposition 54 places. La moitié sont subventionnées, réservées en priorité aux habitants et personnes travaillant sur la commune, et le reste est gérée par Little Green House, qui applique ses conditions et tarifs.

Parmi les freins à l’ouverture d’une crèche, le conseiller administratif de la commune, Fernand Savigny, relève deux éléments: «La difficulté d’estimer le coût d’une telle prestation, dans la mesure où il est pratiquement impossible de déterminer précisément les recettes attendues car elles dépendent des revenus des parents. Mais aussi la complexité de trouver un emplacement adéquat sur le territoire communal».

Ce dernier point est le principal obstacle de Vandœuvres, qui n’a pas de terrain disponible (ni à acheter). La commune est toujours dépourvue de crèche sur son territoire. Elle a signé une convention avec les communes d’Anières, de Collonge-Bellerive, de Corsier et d’Hermance (Groupement intercommunal de la petite enfance de Cohéran & Co - GIPEC) pour la mise à disposition de quatre places. Ces dernières s’ajoutent aux deux subventionnées à Cologny. Mais ce n’est plus suffisant.

«Il y a dix ans, certaines de nos places à Cologny restaient vides. Aujourd’hui, l’arrivée de nombreuses nouvelles familles, dont les parents travaillent souvent tous les deux, induit une situation d’urgence», explique Laurence Miserez, maire de Vandœuvres. Un énorme besoin confirmé par une enquête mandatée par la commune à l’automne 2021, auprès des parents d’enfants âgés entre 0 -5 ans. La commune réfléchit activement à la possibilité de créer une crèche sur son sol.

82% de couverture en Ville

Parmi les bons élèves, la Ville de Genève fait partie des communes qui investissent le plus dans le domaine de la petite enfance. Plus de 1000 nouvelles places créées depuis 2012. Et 732 nouvelles places sont prévues d’ici 2030. Le budget alloué à la Petite enfance en Ville est passé de 77 millions à plus de 121 millions en 2022.

Pour autant, malgré cette politique volontariste, le taux de couverture n’est que de 82%. Et certains quartiers sont plus fortement impactés. Les résidents des Eaux-Vives en savent notamment quelque chose, puisqu’il manque actuellement près de 150 places dans ce secteur. «Mais 292 places sont prévues à l’horizon 2030, dont 96 places à la crèche Victoire Tinayre, 29 nouvelles places à la Madeleine (qui va être rénovée), 108 places dans le projet de la gare des Eaux-Vives et 59 places dans un autre projet à la route de Frontenex», indique la conseillère administrative Christina Kitsos.

Lorraine Fasler