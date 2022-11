Crise énergétique – Une piste de ski à Vessy? «Ce n’est pas le moment» Le projet de piste éphémère est reporté à l’hiver 2023. La situation énergétique actuelle a eu raison de cette première édition. Lorraine Fasler

L’association We Ski Geneva souhaite toujours créer une piste d’environ 80 mètres avec un tapis roulant amovible pour remonter les skieurs, entre le Centre sportif de Vessy et la Ferme de Vessy. (Photo d’illustration) KEYSTONE

On ne chaussera pas ses skis tout de suite à Genève. La piste de ski qui devait ouvrir le 16 décembre, à Vessy, ne verra pas le jour cet hiver. We Ski Geneva, à l’origine du projet, a décidé de reporter à décembre 2023 son ouverture, a annoncé lundi le président de l’association, Julien Pala, sur les ondes de Radio Lac.

«Ce n’est pas le moment […] avec la crise énergétique et les mesures qui vont être mises en place, on a décidé de repousser d’une année. On n’est pas énergivore, on veut juste montrer l’exemple», a-t-il expliqué.

L’objectif de cette piste était de donner à des débutants la possibilité de faire leurs premières glissades à ski, pas très loin de chez eux, sur les pentes de Vessy, bien connues pour les démarrages en côte et ses moutons. Mais aussi de rendre la pratique du ski plus accessible.

«Dans les régions de plaine, […] plus de la moitié des hauts revenus skient, contre un sur six pour les salariés les moins bien lotis» Association «We Ski Geneva»

«Dans les régions de plaine, où vit la majorité de la population, les différences sont flagrantes: plus de la moitié des hauts revenus skient, contre un sur six pour les salariés les moins bien lotis», avançait l’association, en février, ajoutant que l’on «skie toujours plus haut et plus loin, on utilise sa voiture […] pour une demi-journée sur la route, pour une à deux heures de ski».

La piste imaginée devrait mesurer environ 80 mètres et serait munie d’un tapis roulant amovible pour remonter les skieurs, entre le Centre sportif de Vessy et la Ferme de Vessy. Le coût d’une heure de ski devrait se rapprocher des 12 francs, indiquait Julien Pala.

En février dernier, une phase de test avait été menée: 50 m3 de neige provenant des raclures de patinoires genevoises avaient été acheminés et déposés sur le site, afin de tester le temps de fonte. Mais c’était avant la crise énergétique. Les apprentis skieurs genevois devront donc prendre leur mal en patience.

