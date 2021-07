Football – Une pionnière du foot suisse s’en est allée Première Suissesse à atteindre les 50 sélections, Nelly Sauter est décédée à 61 ans. La Zurichoise a également remporté 17 titres en club. Sport-Center

Nelly Sauter a porté à 55 reprises le maillot de la sélection suisse. ASF

Après Gian Franco Kasper, un autre monument du sport suisse nous a quittés ces derniers jours. Il s’agit cette fois de Nelly Sauter. La Zurichoise est décédée la semaine dernière, indique l’Association suisse de football (ASF), des suites d’une «courte maladie» sans qu’on en sache plus. Elle était âgée de 61 ans.

La Zurichoise n’est pas la plus connue des footballeuses suisses. Mais elle restera une pionnière pour l’éternité. Et pour cause: apparue pour la première fois avec l’équipe nationale le 7 août 1978, contre l’Ecosse, elle est devenue en 1990 la première Suissesse à avoir franchi le cap des 50 sélections. Si, depuis, elle a été largement dépassée par Lara Dickenmann (135 sélections jusqu’à sa retraite internationale, en 2019), Nelly Sauter a détenu ce record pendant 20 ans.

Capée une dernière fois le 11 avril 1992 contre la Belgique, elle affiche 55 sélections au total, pour 7 buts.

Son CV est également agrémenté de 17 titres en club, tous obtenus en Suisse avec le SV Seebach puis le FC Berne. Dans le détail: 11 titres de champion et 6 Coupes de Suisse. Le bilan aurait encore pu être plus imposant sans ses 7 défaites en finale. Nelly Sauter a aussi évolué au FC Blue Stars Zurich et au FC Sursee.

