Accident de la circulation – Une piétonne se retrouve coincée sous un camion-poubelle Grièvement blessée, la victime a dû être désincarcérée, mais ses jours ne sont pas en danger. La police recherche des témoins. Antoine Grosjean

Il est un peu moins de dix heures ce mardi matin quand un camion-poubelle de la voirie fait sa tournée entre Plainpalais et la Jonction. Alors qu’il s’apprête à tourner dans la rue du Village-Suisse en venant de celle du Vieux-Billard, le conducteur est alerté par la sonnette de ses collègues à l’arrière du véhicule. Ceux-ci ont vu une piétonne sortir entre deux cases de deux-roues et s’engager sur la chaussée. Le conducteur n’arrive pas à freiner à temps pour l’éviter et cette jeune femme de 21 ans se retrouve coincée sous l’essieu avant du camion.

Il faudra l’intervention du SIS pour la désincarcérer. Transportée grièvement blessée aux HUG, ses jours ne sont toutefois pas en danger. Le périmètre de l’accident, entre les rues précitées et le boulevard de Saint-Georges, est fermé à la circulation depuis 10 heures, pour les besoins de l’enquête. La police recherche des témoins de l’accident. Prière d’appeler la brigade routière au 022 427 64 50.