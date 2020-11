Tavannes (BE) – Une piétonne a été renversée Une jeune fille qui voulait traverser à un passage piéton a été touchée par une automobiliste, mercredi après-midi, dans le canton de Berne.

C’est à un passage piéton que l’accident s’est produit. Photo d’illustration/Keystone

La police cantonale bernoise a été avertie mercredi, peu après 14h50, l’annonce d’un accident de la circulation s’étant produit sur la Grand-Rue, à Tavannes (BE), et impliquant une automobile et une piétonne. Pour une raison encore indéterminée, une jeune fille s’apprêtant à traverser le passage piéton situé en face du Kebap a été heurtée par une automobile arrivant depuis Reconvilier.

La piétonne a été légèrement blessée dans l’accident. Prise en charge par une équipe d’ambulanciers, elle a été transportée à l’hôpital. Une déviation a été mise en place durant environ une heure. Le trafic en a été quelque peu perturbé, selon un communiqué de la police.

De plus amples investigations quant au déroulement et aux circonstances exactes de l’accident sont en cours.

comm/NXP